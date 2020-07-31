Украинцам урезали субсидии на 40% перед отопительным сезоном: экс-министр озвучил расчеты

В Украине из-за новой методики расчета дохода снизится размер социальной помощи многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшиться примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева. Так, Кабинет министров разработал новую методику расчета дохода при назначении материальной помощи. "Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит Рева.

Размер субсидии впервые будут учитывать как часть дохода семьи. Это приведет к тому, что размер помощи будет существенно меньшим. "Допустим многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшается. Они говорят, что увеличили помощь на детей до 2,5 прожиточных минимумов. Но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали какое-либо повышение", – поясняет бывший министр.

Кроме того, искусственно увеличили и расчетный размер дохода на безработных, которые зарегистрированы в Центре занятости. Раньше, если они получали выплату меньше прожиточного минимума, их расчетный доход учитывали на уровне ПМ, а сейчас будут считать как половину от минимальной зарплаты.

"Теперь смотрите, что происходит. Если человек находится на учете в службе занятости и получает деньги от службы занятости. Раньше в методики расчета было написано, что за каждый месяц, когда такая помощь меньше 2197 грн, ему учитывали доход 2197 грн. А за каждый месяц, когда такая помощь больше этой суммы, учитывали фактический размер. Теперь они заменили прожиточный минимум на 0,5 минимальной зарплаты. С первого сентября это 2500 грн. Они увеличили расчетную цифру доходов граждан", – говорится в документе.

Также по-новому будут считать и доход на солдатов-срочников. "Раньше им считали доход 0,5 прожиточного минимума. Это 1098,5 грн, а теперь будут считать 0,25 от минимальной зарплаты. С 1 сентября это 1250 грн. Опять же искусственно увеличили им доход. Доход для расчета государственной помощи увеличили, а саму помощь – уменьшили", – говорит Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.