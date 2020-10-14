Украинцам трижды пересчитают пенсии: даты и суммы
В Украине минимальную пенсию в декабре 2020-го повысят с 1712 до 1769 грн, а с июля 2021-го до 1854 грн, а с декабря следующего года – до 1934 грн.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума, который уже заложен в бюджете на следующий год.
Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020-го:
для детей до 6 лет – 1921 грн;
для детей 6-18 лет – 2395 грн;
для трудоспособных лиц – 2270 грн;
для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;
в общем – 2189 грн.
Каким будет прожиточный минимум с июля 2021-го:
для детей до 6 лет – 2013 грн;
для детей 6-18 лет – 2510 грн;
для трудоспособных лиц – 2379 грн;
для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;
в общем – 2294 грн.
Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021-го:
для детей до 6 лет – 2100 грн;
для детей 6-18 лет – 2618 грн;
для трудоспособных лиц – 2481 грн;
для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн;
в общем – 2393 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.