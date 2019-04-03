Украинцам снова пересчитают пенсии: кто и как разбогатеет 

В Украине с 1 июля минимальную пенсию повысят с 1497 до 1564 грн. Такое новшество коснется менее двух миллионов украинцев на заслуженном отдыхе, которые на данный момент получают минимум.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, с 1 июля общий показатель прожиточного минимума в Украине вырастет с 1853 до 1963 грн. При этом украинцы, которые потеряли трудоспособность (пенсионеры), вместо 1497 грн должны будут получать как минимум 1564 грн. Также увеличится прожиточный минимум для детей (зависимо от возраста). К примеру, минимум на ребенка до 6 лет увеличится с 1626 до 1699 грн.

Прожиточный минимум – минимальная сумма, на которую имеет право каждый. И такое право гарантировано украинцам Конституцией. Для примера, если украинец нетрудоспособного возраста за свою жизнь не заработал и 15 лет стажа, ему не назначили пенсию, он имеет право на материальную помощь от государства. И размер этой помощи должен компенсировать разницу между его доходом и прожиточным минимумом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

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