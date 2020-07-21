Украинцам хотят присвоить официальный email вместе с паспортом: кого коснется и есть ли право отказаться

В Украине уже вскоре вместе с паспортами смогут выдавать электронные адреса. На официальный email представители власти будут присылать письма и уведомления. Причем факт получения подтверждать не придется.

О том, как будет работать нововведение и кого оно коснется – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные новшества документа: кому выдадут электронный адрес

При получении паспорта впервые украинцам будут "автоматически (или по желанию)" присваивать электронную почту.

Автор законопроекта "слуга народа" Александр Федиенко в комментарии OBOZREVATEL объяснил, что это может быть, например, "молчаливым согласием". Например, в анкету впишут норму, согласно которой украинец не возражает против обработки своих персональных данных и не возражает присвоению электронной почты. Тогда вместе с паспортом будут выдавать и почтовый адрес.

При обмене паспорта выдавать электронную почту будут по желанию.

То есть украинец сможет отказаться от присвоения ему "официальной электронной почты". Правда, юрист Александр Плахотник добавляет, что и сейчас есть согласие, например, отказаться от обработки персональных данных, заполняя анкеты в государственных ведомствах, банках и т.д.

"Но если вы попробуете отказаться от обработки персональных данных, чаще всего вашу анкету, заявление просто не примут", – рассказывает Плахотник.

ФЛП и юрлица обязаны получить электронную почту.

Если для простых украинцев оставляют право выбора, то в случае с бизнесом получать электронную почту – обязательство. Это будет проходить либо при оформлении (если оно будет происходить после вступления закона в силу), либо при внесении любых изменений в реестры.

Любые уведомления, официальные письма, которые отправляются на электронную почту, будут считаться официально доставленными.

"Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное", – говорится в законопроекте.

Письма, отправленные на email, будут считаться доставленными Рада

"За" и "против" законопроекта

Главный автор законопроекта Александр Федиенко заявил OBOZREVATEL, что норму относительно электронных адресов для физических лиц предложил один из коллег. Мол, сама по себе она правильная, но в первую очередь документ разрабатывался для предпринимателей (ФЛП и юридических лиц), которые смогут общаться с органами власти онлайн.

"Я считаю, что в первом чтении нужно принять любой законопроект. Я однозначно стою на позиции, что, если мы идем в цифровое государство, без этого атрибута не обойтись. Мы же цивилизованная страна, мы развиваемся в сторону электронно-цифровых технологий", – рассказывает Федиенко.

Адвокат Игорь Степанов считает, что присвоение электронной почты права украинцев не нарушают, но при этом эксперт называет "фикцией" норму, согласно которой официальное письмо или сообщение считается доставленным без дополнительного подтверждения.

С паспортами будут выдавать почту

В экспертной среде есть много вопросов по поводу законопроекта. Эксперт по кибербезопасности Маргарита Сичкарь добавляет: в законопроекте не прописано, на какой платформе создадут электронную почту, кто будет ее организовывать, сколько это будет стоить бюджету и/или украинцам и кто будет отвечать за сохранность переписки.

"Если это официальная почта, с помощью которой можно будет официально вести переписку или тем более как-либо себя верифицировать, такая почта не может находиться на уже известных платформах. Мы не можем обязать миллионы человек завести почту и при этом не иметь гарантий, что эта платформа надежная, информация не будет никуда сливаться, а сама площадка не закроется через три-петь лет", – добавляет Сичкарь.

Законопроект пока еще только зарегистрирован в Раде. И даже если его примут в таком виде в первом чтении, уже ко второму рассмотрению документ могут кардинально переписать/дополнить.