Украинцам с детьми дали пособие на нянь: как получить деньги

Украинские семьи с детьми до трех лет с 1 января получили право на компенсацию из госбюджета расходов на няню. Ежемесячная сумма компенсации составит 1692 грн.

Что нужно знать для получения денег на "муниципальную няню", рассказал в эфире ObozTV юрист Георгий Сандул.

"Во-первых, надо найти няню, заключить с ней официальный договор о трудоустройстве, подать заявление в отделение социальной защиты по месту проживания, а также заявление на пересчет этих средств", – объяснил он.

По словам юриста, государство не ставит никаких квалификационных требований к няням, поэтому теоретически можно оформить муниципальной няней даже бабушку ребенка – при условии, что она будет официально трудоустроена в семье.

Сандул отметил, что компенсация будет облагаться налогами:

"Используется наемный труд. 18% налога на доходы физических лиц платит собственно няня, а при официальном трудоустройстве домохозяйство должно заплатить единый социальные взнос – еще 22%".

По мнению эксперта, сумма компенсации "должна быть гораздо выше, чтобы стимулировать к настоящему официальному трудоустройству".

Юрист рассказал, какие пункты должны быть в договоре с муниципальной няней.

"Должен быть указан объем работ, нормированное рабочее время няни, ответственность сторон, форсмажорные обстоятельства, которые должны быть прописаны. Но основное – это перечень обязанностей няни, периодичность и сумма вознаграждения", – объяснил он.

Сандул уточнил, что договор с няней "можно хоть каждый месяц заключать снова". По его словам, должны быть подтверждающие документы, что няня надлежащим образом выполняла свои обязанности – это может быть акт выполненных работ или другой документ.

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине при выписке новорожденного ребенка в роддоме или по месту его проживания начали выдавать одноразовую помощь "пакет малыша".

В то же время, Конституционный суд Украины постановил, что декретные выплаты и единоразовая помощь при рождении ребенка не предусмотрены Конституцией.

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