Украинцам резко повысят зарплаты: сколько будем получать

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 10,7 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В среднем же заработная плата в 2020-м будет на уровне 12,5 тыс. грн, прогнозируют в Кабмине. На размер выплат может повлиять и обещанное повышение минималки. Так, ежегодно заработные платы резко увеличиваются в декабре. Главная причина – годовые выплаты, премии, прибавки к новому году. А уже в январе доходы резко падают.

Зарплаты в Украине

Чтобы сгладить это падение и в будущем подтолкнуть увеличение всех доходов, необходимо более существенно повышать минимальную заработную плату. Сейчас она составляет 4723 грн. В 2020-м, как заявлял премьер еще месяц назад, она будет на уровне 5,5 тыс. грн.

Правда, следом прозвучало заявление вице-премьера Павла Розенко. Он спрогнозировал минималку в размере 6,5 тыс. грн. И хотя действующему составу правительства осталось проработать всего около месяца, в том числе от него зависит, на какие цифры будет опираться следующий состав правительства. Так, как заявила министр финансов Оксана Маркарова, проект бюджета-2020 уже практически готов, а именно в этом документе будут отображены социальные стандарты на следующий год.

И если окажется, что в бюджете рассчитывают на зарплату меньше 6,5 тыс. грн, значит Павел Розенко назвал более оптимистичный вариант в надежде на дальнейшие правки в главном финансовом документе страны.

Сколько зарабатывают украинцы:

юрист (13,3 тыс. грн);

экономист (10 тыс. грн);

менеджер (16,7 тыс. грн);

филолог украинского языка (8 тыс. грн);

психолог (8 тыс. грн).

инженеры (12 тыс. грн);

стоматологи (20 тыс. грн);

программисты (13,6 тыс. грн);

веб-дизайнеры (13,2 тыс. грн);

SEO-аналитики (17,1 тыс. грн).

Эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина считает, что зарплаты должны быть значительно выше. Так, чтобы удержать работающих от трудовой миграции, платить нужно около 800 евро (23 тыс. грн). Она привела в пример зарплаты, указанные на одном из популярных украинских сайтов по трудоустройству: "Средняя зарплата в графе "другие страны" составляет 42 тыс. грн, средняя зарплата по самому богатому городу Киеву – 15 тыс. грн".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие профессии будущего смогут обеспечить хорошую карьеру в ближайшие 15-20 лет как в Украине, так и во всем мире.

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