Украинцам резко повысят зарплаты и пенсии: озвучены суммы

Размер минимальной пенсии в Украине в 2020 году может составлять 1700-1750 гривен, а минимальной зарплаты – 6500 гривен.
Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина". По его словам, на сегодняшний день есть все предпосылки для подобного роста размеров зарплат и пенсий.
"Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных", – сказал вице-премьер.
Иллюстрация. Деньги
Отметим, госбюджет на 2020 год утвердит парламент в новом составе. Согласно Бюджетному кодексу Украины, проект закона о государственном бюджете на следующий год до 15 сентября утверждает и подает в парламент Кабинет министров.
112 Украина
Павел Розенко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.
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