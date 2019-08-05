Украинцам резко повысят зарплаты и пенсии: озвучены суммы

Размер минимальной пенсии в Украине в 2020 году может составлять 1700-1750 гривен, а минимальной зарплаты – 6500 гривен.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "112 Украина". По его словам, на сегодняшний день есть все предпосылки для подобного роста размеров зарплат и пенсий.

"Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700-1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных", – сказал вице-премьер.

Иллюстрация. Деньги

Отметим, госбюджет на 2020 год утвердит парламент в новом составе. Согласно Бюджетному кодексу Украины, проект закона о государственном бюджете на следующий год до 15 сентября утверждает и подает в парламент Кабинет министров.

112 Украина Павел Розенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

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