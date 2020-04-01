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1 апреля • обновлено в 13:59
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Украинцам резко повысят пенсии в два этапа: Шмыгаль назвал новую дату и суммы

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В Украине дополнительные выплаты из-за срыва правок в бюджет перенесли на 14 апреля. Всем, кто старше 80 лет, обещают доплачивать до 500 грн в месяц, а тем, кто получает до 5 тыс. грн, раздадут разово по 1 тыс. грн.

Об этом на заседании Кабмина 1 апреля заявил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. "Камин на заседании поддержал социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом", – пояснил Шмыгаль.

Как повысят выплаты:

  • с 1 апреля введут ежемесячные выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн (они минимум будут получать 2600 грн, если есть 20-25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно);

  • определили порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

  • с мая проведут индексацию пенсий на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн;

  • минимальную выплату для тех, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят до 2100 грн.

Украинцам резко повысят пенсии в два этапа: Шмыгаль назвал новую дату и суммы

"Инициативы потребует принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами", – добавил премьер.

Министр соцполитики Марина Лазебная добавила: пенсионеры старше 80 лет со стажем от 20 лет (женщины) и от 25 лет (мужчины) должны получать не менее 2600 грн. "Мы предлагаем, тем, кого не коснется индексация, у кого есть стаж работы 25 лет для женщин и 30 для мужчин, также повысить минимальную пенсию до 2100 грн", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%.

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

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Тема
Пенсия в Украине
Персоны
Денис Шмыгаль Марина Лазебная
Место
Украина
Теги
пенсии повышение пенсий
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Резко в два этапа" - новый перл от Обоза)))))))))))))))
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
скока-скока?и на какой счет упадут спи3женые деньги
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:".. Сплати комунальнi, та сдихай скорiше.."
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