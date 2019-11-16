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16 ноября • обновлено в 12:20
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Украинцам резко повысили цены на газ: какие платежки придут

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В Украине тарифы на газ для населения в ноябре повысили в среднем на 12,5%. Дешевле всего куб (6,4 грн) продается в Киеве, а самое дорогое голубое топливо (7,09 грн) в Николаеве.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Цены на газ отличаются в зависимости от региона. Это обусловлено тарифом на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также наценкой, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

Тарифы на газ в Украине

Тарифы на газ в Украине

Таким образом, наибольшую суму за тысячу кубометров газа заплатят:

  • "Николаевгаз" – 7091 грн (+12,19% по сравнению с октябрем);

  • "Газовик" – 7086,68 грн (+12,19%);

  • "Ровногаз" – 7085 грн (+12,2%).

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Меньше всего заплатят потребители, которых обслуживают:

  • "Киевгаз" – 6468,68 грн (+13,52%);

  • "Кременчуггаз" – 6478,64 грн (+13,49%);

  • "Харьковгоргаз" - 6537,32 грн (+13,36%).

Но, как отмечают энергетические эксперты, на этом повышение цен не закончится. "Да, стоимость вырастет, и она должна вырасти. Нам надо понимать, что сезонное колебание цен будет происходить в соответствии с тем, как это идет на европейском рынке. Зимой газ более дорогой, а летом дешевый. Но здесь надо смотреть в зависимости от колебания цены на спотовом рынке в Европе. Не думаю, что будут какие-то серьезные ценовые скачки, поскольку голубого топлива в европейских и украинских газохранилищах под завязку", – сказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России официально заявили, что не планируют отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

При этом Путин призвал Украину к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом" на сумму в $7 млрд.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Теги
газ коммунальные услуги
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мы искренне поздравляем нерабов!!! Подождите ещё немного, Россия вот-вот рухнет))))))))))))))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Мельничук Олександр, Начало эпохи НЕРАБСТВА!!!
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это цена на газ но к ней же плюсуется цена на доставку … интересно было бы узнать общую цЫферу .. для нерабов.
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