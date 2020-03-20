Украинцам резко пересчитают пенсии и дадут разовые доплаты: кто и сколько получит

В Украине уже в ближайшие несколько месяцев массово повысят пенсии. С апреля – будут начислять разовые выплаты, а с мая – проведут индексацию.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Кто получит по 1 тыс. грн в апреле. Стоит отметить, что эта разовая выплата связана с карантином и ухудшением экономической ситуации в стране. Она коснется 9,8 млн пенсионеров (всего в Украине их 11,4 млн). Это те, кто сейчас, согласно данным ПФУ, получает до 5 тыс. грн.

Кого коснется индексация в мае. Индексация в среднем на 216 грн коснется 10,2 млн человек. Это ежемесячное повышение. То есть на эту сумму увеличится сама пенсия.

На разовую выплату в размере 1 тыс. гривен для всех, кто получает пенсию до 5 тыс. грн, властям понадобится 9,8 млрд грн. А на индексацию с 1 мая еще примерно 2,2 млрд грн ежемесячно.

Главный вопрос – хватит ли на это средств в бюджете ПФУ. И если нет, то сможет ли государство в условиях карантина, тотального невыполнения бюджета и мирового кризиса найти деньги на пенсионеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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