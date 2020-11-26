Украинцам резко пересчитают пенсии через несколько дней: сколько заплатят

В Украине с 1 декабря 2020 года повысят прожиточный минимум для всех категорий. В результате часть украинцев получат надбавку к пенсии в размере 570 грн. Минимальная пенсия при этом увеличится всего на 57 грн.

О том, сколько и кому добавят, читайте в материале OBOZREVATEL.

"В 2005-м году минимальную пенсию установили на уровне прожиточного минимума для людей, которые утратили трудоспособность. С этого момента и на длительный период прожиточный минимум, который устанавливался в законе, и фактический были очень близки. После 2014-го года, когда начался военный конфликт, прожиточный минимум в госбюджете был заморожен и гарантии не пересматривались. А цены выросли почти в два раза. Потому сформировался такой огромный разрыв", – рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Как пересчитают:

надбавка увеличится с 17,2 до 17,69 грн;

минимальная пенсия с 1720 до 1769 грн;

максимальная пенсия с 17 210 до 17 690 грн.

Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума, – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составит 2270 грн, а ставка – 227 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

В Украине общий показатель прожиточного минимума 1 декабря повысят до 2189 грн, этот размер "заморозят" фактически на полгода, до июля 2021-го. Вместе с тем не будут расти и минимальные пенсии, зарплаты части бюджетников.

Против такой инициативы выступили в Счетной палате. Там проанализировали проект главного финансового документа и заявили: подходы к формированию размера ПМ нужно менять.

"2189 грн – размер прожиточного минимума, тогда как фактический размер 3763 грн. Это в 1,6 раза превышает размер, определенный правительством на декабрь текущего года. Расчетная палата обращала внимание на необходимости изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума", – заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:

общий показатель: до 1 июля - 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: до 1 июля - 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – 2100 грн;

для детей и подростков от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для инвалидов: до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;

для трудоспособных граждан: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Как будут повышать прожиточный минимум в Украине.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет OBOZREVATEL: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, в том числе пенсий.

"Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше его реального размера. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум занижен. Это нельзя называть прожиточным минимум. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты", – рассказывает Ткаченко.

В идеале, по словам научного сотрудника, нужно повысить этот размер до фактической стоимости жизни. По последним данным Минсоца, это 3763 грн. При этом по старой методике цифра должна быть на 20-40 грн больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.