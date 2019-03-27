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Украинцам разрешат штрафовать работодателей и "прогуливать": в Кабмине подготовили новшество 

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Украинцы, которым задерживают зарплату как минимум на 15 дней, смогут не ходить на работу и за каждый день получать от работодателя "пеню" в размере учетной ставки НБУ.

Такие нововведения предусмотрены в разработанном Минсоцполитики законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усилении защиты прав работающих…".

"В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право временно прекратить выполнение работы на весь период задержки, предупредив о своих действиях собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее чем за два дня. В таком случае работник освобождается от обязанности выполнять свои трудовые обязанности и имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте", – говорится в документе.

Украинцам разрешат штрафовать работодателей и "прогуливать": в Кабмине подготовили новшество 

ubr.ua

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Помимо освобождения от работы из-за задержки зарплаты, законопроект предполагает:

  • обязательства работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки НБУ за каждый день задержки более 15 дней;

  • выплаты работнику компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев), в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращения трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

  • минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

  • минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

  • максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

  • командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре.Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работазарплата
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
После предъявления к работодателю таких требований работник ,сразу после получения пени ,получает ещё и пинка под зад. И потом качает права где то в польше надраивая засранные унитазы .
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