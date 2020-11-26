Украинцам раздают фальшивки: где и как уберечься

В Украине фальшивые деньги продают через интернет, а после распространяют в торговых точках. Чтобы не получить подделку, эксперты советуют переходить на расчеты картами и расплачиваться мелкими купюрами.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 грн. "Последние несколько лет нет роста количества поддельных банкнот. Украинская гривня защищена лучше, чем многие европейские валюты. К примеру, в 2019-м на 1 млн банкнот было 2,9 фальшивок", – рассказали в НБУ.

Лучше всего защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и сотка 2014 года. У них больше всего защитных элементов. В Нацбанке в первую очередь рекомендуют проверять банкноты, просматривать их против света. Однако при этом отмечают, что качественную подделку таким образом определить практически невозможно.

Чтобы не стать жертвой:

покупайте и продавайте валюту в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ;

не рассчитывайтесь крупными купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр (чтобы не получить сдачу фальшивками);

чаще расплачивайтесь картой и старайтесь минимизировать использование наличных средств.

В Украине были случаи, когда фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. При этом сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать "деньги".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.