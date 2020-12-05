Мошенники предлагают украинцам до 50 тыс. грн от Зеленского: как не стать жертвой обмана

В Украине на фоне карантина и экономических проблем мошенники обещают выплачивать по 50 тысяч гривен. Но перед тем, как получить деньги, у потенциальной жертвы просят оплатить небольшую комиссию, которую называют "налогом" или "платой за транзакцию".

В результате украинцы не получают никаких денег, но лишаются средств, которые переводят якобы "на оплату транзакции". О том, как работает схема и что делать, чтобы не стать жертвой обмана – читайте в материале OBOZREVATEL.

"По программе президента Владимира Зеленского вам положена выплата в размере до 50 тысяч гривен. Скажите, у вас было сокращение расходов из-за ведения карантина?" – спросил молодой человек, к которому мы дозвонились по одному из размещенных в объявлениях номеров.

После короткого разговора собеседник предложил назвать удобный способ получения средств: по почте, на карту, или наличными "в офисе Национального банка". "Перед оплатой вам нужно оплатить транзакцию в размере 500 грн", – предупредил мошенник.

"Онлайн-компенсация от государства" – еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев. Преступники пользуются непростым положением, в которое попали граждане в связи с пандемией COVID-19, обещая деньги якобы от государства", – рассказывают в пресс-службе Национального банка.

Деньги якобы дадут на оплату коммуналки, медицинских услуг, компенсацию потери части заработной платы или даже для того, чтобы покрыть рост цен. Иногда жертвам схемы рассылают СМС-сообщения с номером телефона, по которому якобы можно получить инструкцию, либо со ссылкой на мошеннический сервис.

"Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и других фальшивые услуги. И так до тех пор, пока человек не потратит все деньги со своего счета или поймет, что это ловушка!" – отмечают в НБУ.

Замдиректора ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко поясняет: такая схема – далеко не редкость. Мошенники всегда действуют по похожим лекалам: обещают либо выигрыш, материальную помощь, либо же угрожают тем, что без срочной верификации с предоставлением мошеннику персональных данных они вскоре потеряют все деньги на своей карте.

"Телефонное мошенничество – самый распространенный вид платежного мошенничества. Злоумышленники всеми способами добиваются, чтобы потенциальная "жертва" перечислила им деньги или передала данные своей карты", – разъяснили в НБУ

Если обещают материальную выплату от государства, единственный выход проверить информацию – обратиться в орган государственной власти. К примеру, можно позвонить на горячую линию правительства (1545), или же обратиться непосредственно в орган социальной защиты по месту регистрации.

Если же вы уже стали жертвой обмана: в киберполицию можно обратиться по номеру телефона 0800505170.

Также работает и горячая линия Национального банка. Если вам представились от имени НБУ (или любого банка), вы можете обратиться как к своему финансовому учреждению (номер смотрите на обратной стороне карты), так и в Нацбанк – 0800505240.

Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Никогда не разглашать персональные данные, информацию о карте, не отвечать на подозрительные звонки, если рассказывают о том, что деньги на карте в опасности, обязательно позвонить на горячую линию своего банка.

От мошенников защитит СМС-банкинг (информация о любой операции по карте будет приходить в СМС-сообщении) и установка лимита на операции по карте (тогда больше определенной суммы мошенники снять не смогут)

Главное условие – будьте осторожны, не доверяйте непроверенной информации. Сколько бы денег банки не инвестировали в киберзащиту, когда клиенты сами переводят средства с карт или раскрывают персональные данные, мошенники не останутся без работы.

Если вы также стали жертвой мошенничества и хотите рассказать свою историю – пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.