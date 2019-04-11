Украинцам раздали десятки тысяч на руки: как разбогатеть на монетизации субсидий

В Украине провели первые итоги монетизации субсидий. В среднем каждая семья получила на руки около 1,9 тыс. грн. При этом некоторым досталось всего 100 грн, а другим – более 20 тыс. грн.

OBOZREVATEL выяснил, кто и как может разбогатеть на монетизации субсидий.

Главное:

в небольших населенных пунктах устанавливают высокие тарифы на отопление;

если установить счетчик и сократить потребление тепла, ежемесячно можно будет забирать себе несколько тысяч гривен;

весомая часть субсидиантов летом могут остаться без помощи, потому что не оплатили коммуналку вовремя.

Кто может разбогатеть на субсидии

Украинцы платят за тепло по разным тарифам. И если в крупных городах, чаще всего, один Гкал стоит до 2 тыс. грн, то в небольших населенных пунктах, где уже давно пора отказываться от централизованного теплоснабжения, стоимость Гкал может быть в несколько раз выше.

"У нас был дом, где была одна слепая женщина с централизованным отоплением, во всех остальных квартирах – автономное. И мы не могли отключить тепло на весь дом", – вспоминает Петр Пидрушняк, экс-директор "Богуславтепловодоснабжение".

А чем меньше потребителей, тем выше цена. Для примера, если потери при генерации, расходы на зарплаты, ремонты, содержание сетей обходятся предприятию в 100 тыс. грн. То при наличии 1 тыс. клиентов каждый заплатит по 100 грн. А если осталось всего 100 клиентов, то и нагрузка на каждого потребителя увеличится до 1 тыс. грн.

Даже если объемы потребления упали, на содержание котельной, теплосети и т.д. приходится тратить ту же сумму. Эта ситуация привела к тому, что в некоторых городах за каждый Гкал приходится отдавать более 4 тыс. грн.

pixabay.com

К примеру, в пгт Зачепиловка Харьковской области, где по данным Минсоцполитики получили одни из самых высоких выплат по субсидиям (около 20 тыс. грн), за каждую Гкал приходится платить 4255,5 грн. А если нет счетчика – 336,7 грн за квадратный метр.

Предположим, что местная жительница с минимальной пенсией живет в квартире с отапливаемой площадью 48 кв.м. Обязательный платеж для нее – около 90 грн, все расходы свыше этой суммы в рамках нормативов потребления компенсирует субсидия. При этом только на отопление такой квартиры, согласно тарифу, придется заплатить более 16 тыс. грн! И это без учета других расходов на коммунальные услуги.

Но главная проблема в том, что без счетчика заработать такой пенсионерке на субсидии не получится. Если же в доме установить прибор учета тепла, то на такую квартиру субсидия будет покрывать отопление на максимальную сумму в 5,3 тыс. грн. Установив тепловой пункт, расходы на отопление можно сократить как минимум на 30%. В таком случае около 1,6 тыс. ежемесячно можно будет оставлять себе, а остальное тратить на отопление.

pixabay.com

Правда, стоит учитывать, что такие тарифы (а вместе с ними возможность ежемесячно зарабатывать на монетизации тысячи гривен) – скорее исключения из правил. По подсчетам OBOZREVATEL, средняя сумма монетизированной субсидии составляет 1,6 тыс. грн. При этом пенсионеры получили около 1,9 тыс. грн на оплату коммуналки.

К слову, по данным "Укрпочты" (они доставляют субсидии тем пенсионерам, у которых нет банковских карт), максимальная выплата монетизированной субсидии составляет 9,3 тыс. грн. При этом максимальную среднюю сумму получают в Черниговской (около 3 тыс.), Ивано-Франковской (2,8 тыс.) и Волынской (2,1 тыс.) областях. И по данным Пенсионного фонда, именно в этих регионах – самые маленькие средние пенсии по Украине.

Скидку продлят не всем

Уже в мае всем украинцам с субсидиями размер выплат должны пересчитать. При этом тем, кто после монетизации накопил долг как минимум в размере 340 грн, помощь на следующий период предоставлять не будут. И если раньше для того, чтобы отобрали субсидию, нужно было иметь задолженность как минимум за два месяца, сейчас достаточного и одного.

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И, как заявляют коммунальные предприятия, среди льготников есть большое количество тех, кто деньги (субсидию) получил, но за коммуналку не заплатил. К примеру, по данным "Киевтеплоэнерго", половина их потребителей с субсидией или не заплатили за отопление и горячую воду, или заплатили частично. "Если взять весь пул потребителей, которые имеют субсидию и которые в марте получили ее в денежном эквиваленте, сопоставить сумму, которую они должны были заплатить в марте в полном объеме с той суммой, которая была фактически оплачена, то уровень расчетов по нашей зоне обслуживания составил 73%", – заявил директор структурного подразделения предприятия Константин Лопатин.

И если до мая они полностью не погасят всю задолженность, государство больше не будет выделять им деньги на оплату коммунальных услуг.

Кто еще не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

Стоит отметить, что ранее в Кабмине заявляли, что действующая форма монетизации субсидий – пробная. Если окажется, что львиная доля льготников деньги проедает, а не использует на оплату коммуналки, правила могут поменять и тогда "на руки" будут выдавать только сэкономленную субсидию, а не всю сумму сразу.

Как заявил вице-премьер Павел Розенко, монетизация продлится в апреле и мае. "Нужно обеспечить дальнейшее информирование граждан о монетизации субсидий и выплату соответствующих средств вовремя и в полном объеме, ведь выплата" живых средств "продолжится в апреле и мае", – заявил он во время рабочего визита в Житомир. А дальше, если украинцы покажут сознательность и будут полученные деньги тратить по назначению, монетизацию в таком виде могут окончательно утвердить.

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