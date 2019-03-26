Украинцам раздадут 40 млрд гривен: что произошло

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за март – на выплаты выделили более 40 млрд гривен.

В частности, на пенсионные выплаты Фонд направил 36,4 млрд гривен, передают "Українські новини".

В то же время на жилищные субсидии было выделено около 4 млрд гривен.

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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