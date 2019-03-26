|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

Украинцам раздадут 40 млрд гривен: что произошло

3.5тЧитать материал на украинском

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за март – на выплаты выделили более 40 млрд гривен.

В частности, на пенсионные выплаты Фонд направил 36,4 млрд гривен, передают "Українські новини".

В то же время на жилищные субсидии было выделено около 4 млрд гривен.

Новости
"Ловят на нарушениях": украинцы придумали хитрый способ повышения пенсий

Украинцам раздадут 40 млрд гривен: что произошло

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

Украинцам раздадут 40 млрд гривен: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пенсионная реформа" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсионная реформа
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения