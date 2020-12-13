Украинцам продают фальсифицированный алкоголь: что нужно знать и как выбрать бутылку

В Украине накануне новогодних праздников традиционно растет спрос на алкогольные напитки. При этом покупая водку, вино или коньяк, можно попасть на фальсификат и отравиться.

О том, где чаще всего продают некачественную продукцию и как правильно выбрать – читайте в материале OBOZREVATEL.

В крупных супермаркетах и сетевых магазинах опасный для здоровья алкоголь практически не встречается, как рассказывает руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ Нина Кальдий. А вот в мелких магазинах, кафе, на рынках и в интернете купить фальсификат несложно.

"Трагические случаи, которые встречаются после употребления некачественного алкоголя, все связаны с продажей "с рук", в маленьких магазинах. Нужно быть очень осторожными, покупая продукцию в интернете. Чаще всего на сайтах таких магазинов нет никаких данных, кроме контактного номера телефона", – рассказывает руководитель лаборатории.

В супермаркетах же нарушения, которые удалось обнаружить центру экспертиз, незначительные: не указывают все наименования сортов винограда в винах, не выдерживают технологию приготовления коньяка и т.п.

Директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов также уверен: крупные нарушения есть в качестве алкоголя из интернета, рынков и мелких магазинов. По оценкам экспертов, там находится до 50% фальсификата.

"Многие до сих пор покупают в интернете, перепродают и рассказывают потом, что "тетя работает на заводе и принесла". Есть минимальная цена на алкоголь. Не может водка стоить меньше 89,4 грн. А люди покупают по 50 грн за литр в интернете, с машин прям' ящиками. Качество такого алкоголя – сами понимаете..." – говорит Несмиянов.

Употребление фальсифицированного алкоголя чревато трагическими последствиями. Каждый год в Украине от "алкоголя" умирают десятки людей. К примеру, ровно год назад в Николаеве после распития спиртных напитков в местном кафе двое дальнобойщиков скончались, еще трое попали в больницу. Если вместо этанола в алкоголь добавили метанол, такой алкоголь приведет к отравлению организма.

Несмиянов уверен: покупать алкоголь не стоит даже в известных онлайн-магазинах, например, в Rozetka. "Там под одним брендом прячется много магазинов. Это почти тот же OLX. Вы в результате получите от физлица-предпринимателя алкоголь еще и возможно без чека. Я не знаю, продают ли там суррогат, но не советовал бы пробовать", – пояснил эксперт.

Стоит четко разделять два вида фальсификата – рассказывает Нина Кальдий. В лабораторных условиях изучают состав напитка и сравнивают его с заявленными на этикетке показателями. Но есть и другое нарушение – отсутствие правильной акцизной марки. То есть налоги с такого алкоголя не уплачиваются.

Такой фальсификат может быть как качественным, так и опасным для здоровья. Определить, настоящий ли это алкоголь, можно по цене. Дело в том, что в Украине действуют ограничения по минимальной стоимости алкогольных напитков. К примеру, продавать водку дешевле чем за 89,4 грн за бутылку нельзя. И если вам предлагают дешевле, будьте уверены, что это фальсификат.

Минимальные цены на алкоголь в Украине (за 0,5 л):

водка (40%) – 89,4 грн;

пиво – 19,5 грн;

коньяк – 128,32 грн;

игристое вино – 89 грн;

крепленное вино – 49 грн.

Кстати, Кабинет министров последний раз пересматривал минимальные цены аж в 2018-м. Чем они ниже, тем сложнее честным производителям, которые выдерживают все стандарты и платят налоги, конкурировать с фальсификатом.

Благодаря перерасчету цен в 2021-м планируют собрать дополнительно 2,7 млрд грн в бюджет. Но речь идет только о предложении – окончательное решение не принято. Минфин предлагает повысить минимальные цены до:

пиво до 19,69 грн;

коньяк до 131,85 грн;

игристое вино до 90,22 грн;

крепленное вино до 49,78 грн.

Покупать лучше в крупных торговых сетях. Главное правило – не рисковать и отказаться от алкоголя, который продают на рынках, в мелких магазинах или в интернете. Крупные сети чаще всего работают напрямую с производителями, а после покупки обязательно выдают чек.

От цены зависит качество. Цена не должна быть меньше минимальной. Также цена будет меняться зависимо от того, какая выдержка алкоголя, кто производитель, какой состав.

К примеру, как пояснила Нина Кальдий, вино может стоить дороже, но в него нельзя добавлять красители, ароматизаторы, разбавлять водой или чем-либо еще. А вот "винный продукт" может быть подкрашен, в него могут добавлять ароматизаторы или разбавлять напиток разными соками.

"Если говорить о вине или шампанском одной категории, там разница в цене будет больше из-за выдержки. Есть молодое вино, есть выдержанное. То же касается и шампанского. Если напиток выдержан 6-12 месяцев, вкус может быть насыщеннее, но и цена будет выше", – поясняет руководитель лаборатории.

Чрезмерное употребление даже качественного алкоголя может привести к отравлению и смерти. Если вы уже решили выпить на праздник, покупайте качественный алкоголь, пусть даже он стоит дороже, и соблюдайте культуру потребления.