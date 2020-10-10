Украинцам приходят фальшивые штрафы от мошенников: как уберечь себя

Украинцам приходят фальшивые штрафы за нарушение ПДД от мошенников. Оплатив его, водители теряют свои средства. Чтобы уберечься, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "К нам обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, мы выявляли автомобили-двойники", – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая. Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Сделать это можно несколькими способами, например, в электронном кабинете водителя на сайте e-driver.hsc.gov.ua, на сайте МВД bdr.mvs.gov.ua, а также в приложении "Дія". Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

"К сожалению, с введением диджитализации в стране у мошенников увеличилась возможность доступа к различным базам. Они могут легко купить данные людей. Поэтому проверить штраф можно на официальном сайте МВД по номеру автомобиля или технического паспорта. Есть разные приложения и чат-боты в Telegram. Или просто позвонить на 102. Если нигде вы свое нарушение не нашли, то смело его игнорируйте", – рекомендует он.

Жаловаться в полицию адвокат предлагает только в случае, если вы пострадали. Например, оплатили штраф, а потом выяснилось, что его прислали мошенники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.