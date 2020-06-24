Украинцам придется заплатить налоги на машины: "Слуги народа" показали новые правила

В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только элитных авто, однако 45 нардепа от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, который существенно расширит количество плательщиков транспортного налога.

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL. Сейчас налог касается тех, чьи автомобили не старше пяти лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году). Согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:

возраст машины до 8 лет;

стоимость до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).

То есть львиная доля тех украинцев, которая никогда не платила налог на авто, вынуждена будет отдать в бюджет 25 тыс. грн.

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право забрать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 23 мая вступили в силу новые правки в Налоговый кодекс, которые не просто расширили полномочия контролирующих органов, но и увеличили ставки. Несмотря на критику как со стороны бизнеса, так и в самой власти, документ пришлось принять – этого требовал МВФ.