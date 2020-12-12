Украинцам предлагают подработку на праздники: кому платят больше всех
В Украине увеличилось количество предложений подработок на новогодние праздники. Работодатели предлагают оплату до 600 грн в день.
Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. По ее словам, наблюдается значительное количество предложений для аниматоров (всевозможных героев мультфильмов, Святого Николая, деда Мороза, Снегурочки и т.д.), поваров на уличные ярмарки (в частности, поваров на изготовление блинов), сборщиков новогодних коробок и продавцов на праздничные ярмарки.
Работодатели называют в среднем такие зарплаты:
Аниматор – 400 грн в день
Повар на блины – 480 грн в день
Сборщик новогодних коробок – 600 грн в день
Продавец на новогоднюю ярмарку – 500 грн в день
Пока наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в больших городах – Киеве, Одессе и Харькове. “Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, людям хочется праздника, поэтому спрос на временный персонал на время праздников все равно будет расти, но думаю он в любом случае будет меньше прошлогоднего. Скорее всего, это будут вакансии, связанные с продажами, маркетингом, ивент-менеджментом, полиграфическими услугами, проведением культурных мероприятий”, – прокомментировала Елена Кирильевнина.
Как сообщал OBOZREVATEL, больше всего на удаленной работе в среднем зарабатывают T Sales-менеджеры и менеджеры по продажам.
Ранее Кабинет министров принял решение упростить получение пособия по безработице на время карантина. Это связано с сокращением количества вакансий, массовым увольнением во время первой волны карантинных ограничений.