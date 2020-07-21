Украинцам повысят зарплаты: сколько будем получать в 2021-м

В 2020 году реальный уровень зарплат снизится на 13,9%, а в 2021-м увеличится на 3,2%. В среднем украинцы будут зарабатывать около 12,4 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, соответствующие цифры опубликовали в оценкам Кабинета министров. В период жесткого карантина уровень зарплат в Украине обрушился.

При этом уже с мая начался плавный рост. Из-за сокращения производства, падения ВВП, количество рабочих мест сокращается. Если еще в 2019-м работодатели вынуждены были повышать зарплату, чтобы бороться за своих сотрудников, то в следующем году украинцы будут готовы бороться за вакансию и с невысокой зарплатой.

Как изменится уровень зарплат в Украине Кабинет министров Украины

Экономист Егор Козицкий считает, что 2021-й год, если карантин продолжится, может пройти с ростом ВВП всего на 2%, но при этом сразу после новости о появлении вакцины ситуация на рынках будет улучшаться, в надежде скорой активизации бизнеса и выхода из пандемии.

"Два сложных года и потом рост. И это при условии наличия продуманного плана у правительства, если не будет игр с эмиссией гривни и на внешних рынках будет относительно стабильная ситуация", – говорит эксперт.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.