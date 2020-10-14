Украинцам повысят налоги и заставят заплатить за квартиры

В Украине в 2021-м придется больше платить за большие квартиры и дома. Такое увеличение уже предусмотрено Налоговым кодексом. Кроме того, для тех, кто самостоятельно покупает стаж, вырастут отчисления.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, если в январе 2020-го за один год нужно было заплатить 24,9 тыс. грн, то в январе 2021-го уже 31,6 тыс. грн.

Размер налога на недвижимость – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (норма 60 квадратов для квартиры и 120 для дома, но может быть пересмотрена местной властью). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

Если квартира сдается в аренду, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает OBOZREVATEL риелтор Максим Бабуряк.

Кабинет министров зарегистрировал законопроект №4104, принятие которого приведет к повышению целого ряда налогов. Это позволит дополнительно собрать несколько миллиардов гривен и тем самым частично компенсировать дефицит бюджета.

Налог на машины. В Украине транспортный налог в размере 25 тысяч гривен сейчас платят владельцы машин возрастом до пяти лет и ценою от 375 минималок (чуть больше 1,8 млн грн). Кабинет министров предлагает последнюю норму снизить до 200 минималок (1 млн грн).

Если оставить старые правила, в следующем году минимальная цена, при которой нужно платить налог, составляла бы 2,2 млн грн. По новым правилам – 1,2 млн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).