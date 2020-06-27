Украинцам повысят минимальную зарплату: первый этап – в сентябре

В субботу, 27 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил о предварительном графике повышения минимальной зарплаты в Украине. Первый этап запланирован на сентябрь 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского, который и поставил соответствующее задание Кабинету Министров.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", – отметил глава государства.

Сообщается, что Шмыгаль вместе с министром финансов Сергеем Марченко сделали соответствующие расчеты и составили предварительный график.

"Так, с 1 сентября этого года она (минимальную заработную плату - Ред.) будет увеличена до 5 тыс. грн, из 1 января следующего года – до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021-го – до 6,5 тыс. грн", – сообщила пресс-служба президента.

Зеленский считает представленный план вполне реалистичным.

"Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев – главный показатель нашей эффективности", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно консенсус-прогнозу на 2020 год, из-за карантина реальная заработная плата в Украине упадет на 13,9%.