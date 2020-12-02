Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: кто останется без выплат и что делать

В Украине с 2021-го перестанут назначать "социальные пенсии". Те украинцы, которые не смогут выполнить требования по стажу, вынуждены будут работать дольше. И таких с каждым годом будет все больше и больше.

О том, как изменятся пенсионные правила через месяц и кого это коснется – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Соцпенсию" больше назначать не будут

В Украине со следующего года нужно будет иметь как минимум 28 лет стажа для того, чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя. Всем остальным придется работать до 63-х (есть от 18 до 28 лет стажа), или 65-ти (есть от 15 до 18 лет).

Но если раньше и без официальной пенсии можно было получить выплату, с 1 января 2021-го ее отменят. Дело в том, что до конца 2020-го всем, кто не имел достаточно стажа, государство платило материальную помощь до момента, пока они не достигнут нужного возраста. К примеру, если вы выходите на пенсию в этом году, у вас есть 24 года стажа, но вам нужно 27, полную пенсию вам не назначат.

В таком случае можно выйти на пенсию в 63 года, но до 63 получать материальную выплату. Ее размер: разница между фактическим доходом и минимальной пенсией. Если не было никакого дохода, то можно было получать минимальную пенсию.

Но такие правила действуют только 31 декабря 2021-го. "Новые выплаты не будут назначать, а тем, кому она уже назначена, она будет выплачиваться до 63 или 65 лет", – рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко. Ученая вместе со своими коллегами профессионально изучает пенсионную систему Украины.

Кстати, еще несколько месяцев назад советник министра соцполитики Николай Шамбир озвучил новость о том, что в Украине перестанут назначать социальную пенсию. Потом в комментарии OBOZREVATEL эту информацию опроверг. Мол, ее и так не назначают с 2005-го.

"Мною такие слова не были сказаны. Сейчас понятие "социальной пенсии" изживает себя. Нельзя сказать, что ее нет, но с 2005-го она не назначается. А те, кому ее уже назначили, доживают свое время", – рассказал советник министра.

И это правда. Выплата, которую сейчас назначают тем, кто не имеет нужного стажа, не называется социальной пенсией. Но по факту ее являются: ее платят тем, кто достиг нетрудоспособного возраста, но не заработал на полноценную выплату.

И что делать, если не хватает стажа?

Во-первых, самый важный шаг – заранее посчитать свой стаж. Если вам кажется, что до пенсии еще много лет и вообще ее "могут отменить пока мне будет 60", это не значит, что не нужно думать о своей пенсии.

Требования по стажу растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет. Так, если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026-и – 34 года и так далее. Посчитайте, сколько лет вам осталось до пенсии, сколько стажа примерно вы сможете заработать, и посмотрите на таблице ниже – хватит ли вам для того, чтобы выйти на пенсию вовремя.

Требования к стажу в Украине

Важно работать официально. И, судя по статистике, количество украинцев, которые не смогут вовремя выйти на пенсию, будет расти. Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

В Украине сократилось количество плательщиков ЕСВ ПФУ

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

"Мы делали расчеты еще в 2017-м. Понятно, что это моделирование, у нас получалось, что при требовании по стажу в 30-32 года, ситуация изменится", – рассказывают в Институте демографии и социсследований.

И чем вы моложе, тем сложнее получить стаж. Вот почему: с 2004-го в стаж не считают декрет, образование. Учитываются только те года, когда вы платили взносы в Пенсионный фонд.

Что можно получить вместо пенсии?

Если на пенсию не заработали и купить стаж не можете (об этом позже), то можно оформить выплату как малоимущий. Она оформляется по примеру субсидии: если не делали покупку на сумму от 50 тысяч, если нет дополнительного дохода, если нет членов семьи, которые могут помогать и т.д.

"Многие отказываются от такой выплаты, так как нужно заполнять декларацию, доказывать, что нет дополнительных источников дохода. И это не пенсия. Это выплаты для малообеспеченных", – отмечает Ткаченко.

Второй вариант – докупить стаж. Если вам уже 60, то стоимость стажа будет считаться по формуле: 22% от минимальной зарплаты умножить на два. Сейчас это 2 640 грн за каждый месяц. Если вам нет 60-ти, стаж можно покупать постепенно, тогда его стоимость будет в два раза ниже.

По данным ПФУ, средний стаж 60-летнего украинца – 32 года. Большинство пока еще выполняют требования и выходят на заслуженный отдых вовремя. Но уже через несколько лет ситуация обострится и в результате 45% украинцев в возрасте 60 лет будут работать дополнительно 3-5 лет. Если вы рассчитываете выйти на пенсию вовремя, нужно уже сейчас позаботиться о своем стаже.