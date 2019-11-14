Украинцам пересчитают зарплаты: сколько получим по бюджету на 2020-й

Согласно прогнозу, который использовали при расчете бюджета Украины на 2020 год, средняя зарплата увеличится до 12 497 грн. При этом по состоянию на сентябрь (последние данные Госстата) украинцы зарабатывают в среднем 10 687 грн.

Об этом говорится в базовом сценарии развития экономики, опубликованном Кабинетом министров. С учетом инфляции, средняя зарплата в следующем году может увеличиться на 10,1%. В 2021 году украинцы будут зарабатывать 14 187 грн (с учетом инфляции рост на 7,5%), а в 2022-м – 16 014 грн (рост на 7,2% с учетом инфляции).

Таким образом, рост доходов украинцев будет замедляться. Важно также учесть, что в правительстве разрабатывают и более позитивные сценарии развития, однако при расчете расходной и доходной частей бюджетов учитывают базовые оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!