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14 ноября • обновлено в 06:28
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Украинцам пересчитают зарплаты: сколько получим по бюджету на 2020-й

1.8т
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Согласно прогнозу, который использовали при расчете бюджета Украины на 2020 год, средняя зарплата увеличится до 12 497 грн. При этом по состоянию на сентябрь (последние данные Госстата) украинцы зарабатывают в среднем 10 687 грн.

Об этом говорится в базовом сценарии развития экономики, опубликованном Кабинетом министров. С учетом инфляции, средняя зарплата в следующем году может увеличиться на 10,1%. В 2021 году украинцы будут зарабатывать 14 187 грн (с учетом инфляции рост на 7,5%), а в 2022-м – 16 014 грн (рост на 7,2% с учетом инфляции).

Украинцам пересчитают зарплаты: сколько получим по бюджету на 2020-й

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Таким образом, рост доходов украинцев будет замедляться. Важно также учесть, что в правительстве разрабатывают и более позитивные сценарии развития, однако при расчете расходной и доходной частей бюджетов учитывают базовые оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

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Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Теги
зарплата минимальная зарплата ВВП
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Хо Хол
Хо Хол
Госстат врать не будет.
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