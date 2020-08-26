Украинцам пересчитают зарплаты: кто получит больше всех

В Украине по оценкам экспертов зарплаты в 2021-м увеличатся примерно на 12%. При этом рост будет неравномерным.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, расти спрос и зарплаты активнее всего будут у:

антикризисных маркетологов;

пиарщиков;

программистов;

СММщиков;

курьеров.

Директор по персоналу Jooble Оксана Огневая более сдержана в своих оценках. Она считает, что рынок разделится на две группы сотрудников. "В общей динамике я бы не рискнула прогнозировать рост зарплат. Скорее, рынок разделит работников на две контрастные категории: высокооплачиваемых специалистов и тех, кто готов работать “за еду”. В какую категорию попадет каждый из нас – решать исключительно нам и это зависит от личной выносливости и желания развиваться", – поясняет Огневая.

HR-эксперт Александр Белоус в комментарии OBOZREVATEL пояснил: рост зарплат предусмотрен и в консенсус-прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако также нужно учесть и размер инфляции. "Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – поясняет Белоус.

Аналитик Егор Комов добавляет: больше всего проблем будет в транспортной, туристической сферах. При этом во всем мире наблюдается снижение деловой активности, что негативно повлияет практически на весь бизнес.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.