Украинцам пересчитают зарплаты, а денег станет больше: топ фактов о повышении минималки с 1 сентября

В Украине уже в сентябре пересчитают зарплаты примерно 1/3 всех работающих. Бюджеты разных уровней получат около 2,9 дополнительных млрд грн, а социальные стандарты подтянутся до минимально допустимого по европейским стандартам уровня.

OBOZREVATEL собрал главные плюсы и минусы от повышения до 5000 грн минимальной зарплаты в Украине.

К чему приведет повышение минималки: главные плюсы

Часть зарплат выведут из тени

Официально минималку получает львиная доля украинцев. Чаще всего это возможность для работодателя заплатить меньше налогов. Согласно данным НБУ, минималку получает треть всех штатных сотрудников.

А бывший министр соцполитики Андрей Рева в комментарии OBOZREVATEL добавил: около 75% сотрудников малых и средних предприятий официально сидят на минималке. Все они как минимум официально получат прибавку уже с 1 сентября.

Выравняется разрыв между средней и минимальной зарплатами

Как отмечает глава Совета НБУ Богдан Данилишин, большинство стран Европы придерживается идеи, что минималка должна быть на уровне 45-55% средней зарплаты (Хорватия, Польша, Румыния, Чехия, Албания, Венгрия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония). До 1 сентября минималка в Украине составляет 40% средней зарплаты, а после 1 сентября "дотянется" до минимально допустимого значения в ЕС.

Вырастут поступления в бюджет

Повышение минималки только до конца года, согласно оценкам Минфина, позволит дополнительно собрать 1,7 млрд грн единого соцвзноса (в первую очередь пополняет бюджет Пенсионного фонда) и 1,2 млрд подоходного налога (эти средства идут в местный и государственный бюджеты).

Министр соцполитики Андрей Рева уверен, что такие оценки слишком скромные, мол, дополнительно получить можно будет даже больше средств. К примеру, когда в 2016-м минималку повысили в два раза, с 1600 до 3200 грн, доходы местных бюджетов выросли на 38%, а налоговые поступления в общую казну страны – на 23%. Пенсионный фонд тогда дополнительно получил около 60 млрд грн, местные бюджеты выросли примерно на 11 млрд грн, а доход от НДФЛ в госбюджет увеличился на 16 млрд. Общая экономика страны дополнительно "прибавила" 0,5% ВВП.

Кто заплатит больше: минусы от нового решения

Физлица-предприниматели

Сейчас благодаря единому налогу они платят в разы меньше, чем обычные сотрудники. Например, "единщики" второй группы (они могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

К слову, мнения экспертов о том, справедливо ли такое низкое налогообложение для огромного количества ФЛП, расходятся. Из-за занижения оборота и возможности платить небольшие суммы "единый налог" превратился в форму "офшора" внутри страны.

Владельцы больших домов и квартир, но не сразу

В Украине владельцы квартир площадью от 60 квадратов (из расчета на одного человека) и домов от 120 квадратов должны платить за каждый метр сверх указанной нормы налог в размере до 1,5% минималки. Норму по желанию может увеличить местный совет, как и ставку налога.

В этом году украинцы платили налог за 2019-й, а в следующем – за 2020-й. Важно отметить, что считается та минималка, которая установлена по состоянию на 1 января. Поэтому рост минималки до 5000 грн на налог не повлияет. Правда, уже с 1 января 2021 года минимальная зарплата составит 6000 грн. В результате стоимость "лишнего" квадрата с 2020-го до 2021-го может увеличится с 70,8 до 90 грн.

Вырастут расходы бюджета, однако их, скорее всего, компенсируют

До конца года из-за повышения минималки из бюджетов придется дополнительно выделить 3 млрд грн. Даже по самым скромным подсчетам дополнительный доход будет на уровне 2,9 млрд грн. То есть новые расходы фактически полностью компенсируются новыми доходами.

Также против повышения минималки традиционно выступает мелкий бизнес, который сетует на сложные времена и низкие обороты. Правда, на сей раз повысить зарплату придется всего лишь на 277 грн и только тем, кто получает минималку. Назвать такой рост существенным для бизнеса сложно.