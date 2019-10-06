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6 октября • обновлено в 12:07
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Украинцам пересчитают тарифы на газ: как взлетят суммы в платежках

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В Украине с октября начнет расти тариф на газ, а уже до конца отопительного сезона цена для конечного потребителя может увеличится с 6 до 8,5 грн за кубометр.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что с приближением холодного времени года всегда растет потребление любых энергоресурсов, и если новый Кабмин не предпримет никаких решений, то по действующему постановлению правительства каждый месяц перерасчет цены на газ будет идти в сторону увеличения.

"На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше", – прогнозирует он.Отметим, украинцы в разных регионах платят по разным тарифам на газ (стоимость транспортировки отличается). В среднем же цена составляет около 6 грн за куб.

Тарифы на газ

Тарифы на газ

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"Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы", – уверен глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Стоимость голубого топлива, согласно постановлению Кабмина №485, считается как минимальная из следующего списка:

  • цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

  • средневзвешенная цена на украинской энергетической бирже;

  • цена по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018-го;

  • средняя таможенная стоимость импортного газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
газ тарифы коммунальные услуги
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Дурни свидомые... А вам же Россия предлагала газ со скидкой!!! Что у вас за власть??? Когда пойдёте на майдан, свергать эту власть???? Вы ж "НЕРАБЫ", или уже всё, денег на майдане не платят????
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Кризский Игорь, Ну тогда наслаждайтесь новыми ценами.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Андрущенко Владимир, За скидку на газ в $100 Януковощь Крым просрал.Что в этот раз сожрать хотите за скидку? Должна быть не скидка, а цена по европейскому рынку.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Будут драть шкуру с кастрюляголовых почвар.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Всё правильно нерабы должны платить по полной,хоть с голой жо-по-й, но зато уже в явропе.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Драго Кувалда, Лучше з голой жопой в Европе, чем с голой жопой, да еще и немытой и задроченной и в рабском состоянии в раиссии.
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