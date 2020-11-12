Украинцам пересчитают прожиточный минимум: что будет с пенсиями

В Украине в 2021-м дважды пересчитают размер прожиточного минимума. Это приведет к повышению минимальных пенсий, налогов для физлиц-предпринимателей. К примеру, минимальную пенсию повысят с 1712 до 1854 грн в июле и до 1934 грн в декабре.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составит 2270 грн, а ставка – 227 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2379 грн, а ставка – 237,9 грн. Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет OBOZREVATEL: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, в том числе пенсий.

"Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше его реального размера. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум занижен. Это нельзя называть прожиточным минимум. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты", – рассказывает Ткаченко.

В идеале, по словам научного сотрудника, нужно повысить этот размер до фактической стоимости жизни. По последним данным Минсоца, это 3763 грн. При этом по старой методике цифра должна быть на 20-40 грн больше.

Повышение прожиточного минимума (ПМ) к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена научный сотрудник Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это не только приведет к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.