Украинцам пересчитают пенсии с января: кого не коснется новшество

В Украине с 1 января пенсии для тех украинцев, которые имеют 30 (для женщин) и 35 лет (для мужчин) лет стажа и достигли возраста 65 лет, увеличатся как минимум до 2400 грн.

Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, с 1 января 2020 года минимальную зарплату увеличат с 5000 до 6000 грн. При этом украинцы с полным стажем и возрастом от 65 лет имеют право на пенсию в размере как минимум в 40% от минималки. Сейчас это 2000, а с 1 января – 2400 грн.

Отметим, доплату к пенсии можно получить за стаж сверх нормативного. В декабре прибавка за год дополнительного стажа увеличится с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн.

На прибавку имеют право женщины, которые отработали больше 30 лет и мужчины, которые имеют от 35 лет стажа. Кроме того, на прибавку могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL: