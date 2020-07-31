Украинцам пересчитают пенсии: названы суммы на три года

Александр Литвин Личные финансы 09:38, 31.07.2020

В Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн. Это следует из оценок о росте минимальной зарплаты, опубликованным Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По их оценкам в среднем минималка в 2021-м составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн (рост на 7,2%), в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%), говорится в материале OBOZREVATEL. Согласно закону, пенсия для тех, выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не мене 40% минималки.

В этом году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель. Отметим, согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

В 2021-м, по их оценкам, цены вырастут на 8,1%, в 2022-м – на 6,25%, а в 2023-м – на 6,7%. Здесь стоит отметить, что за уровень инфляции в Украине отвечает именно Национальный банк. Последний, как стало известно OBOZREVATEL, высказал целый ряд претензий в отношении нового прогноза.

Напомним:

  • в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

  • Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

  • Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

  • Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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