Украинцам пересчитают пенсии и выплаты: названы дата и суммы

В Украине с 1 декабря пересчитают прожиточный минимум. В результате изменятся выплаты пенсионерам, солдатам-срочникам. К примеру, максимальный размер пенсии увеличится с 15,6 до 16,3 тыс. грн.

Подробнее о том, на что повлияет новый прожиточный минимум – в материале OBOZREVATEL.

Пенсии. В декабре 2019-го минимальную пенсию повысят на 74 грн (максимальную – на 740 грн). Так, если на данный момент украинцы получают не меньше 1564 грн, то с 1 декабря –1638 грн.

Ориентировочно в марте 2020-го, когда Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, пенсии украинцев снова пересчитают. Размер прибавки будет индивидуальным. Расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

Прожиточный минимум в Украине

Выплаты военнослужащим. Украинские призывники имеют право на разовую выплату в размере двух прожиточных минимумов. К слову, именно эти деньги – основная статья расходов при проведении призыва. Еще несколько лет назад платили две минимальные зарплаты, но после ее двукратного повышения материальную помощь привязали к размеру двум ПМ.

Согласно закону, считается прожиточный минимум по состоянию на 1 января года, в котором украинца призывают на службу. Поэтому июльское повышение на срочников повлияет, а вот в декабре, когда прожиточный минимум для трудоспособного снова повысят, в двукратном размере от этой суммы увеличится и помощь. Так, в этом году призывники получают по 3842 грн, а в следующем – 4204 грн.

От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.0

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