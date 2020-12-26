Украинцам пересчитают налоги: сколько будем платить в 2021-м

В Украине налоговая нагрузка в 2021-м не изменится. Но из-за повышения минималки и прожиточного минимума размер некоторых взносов увеличится. О том, как и кому пересчитают налоги, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько будет платить

Некоторые налоги в Украине привязаны к прожиточному минимуму и минимальной зарплате. И из-за их пересчета увеличится и часть платежей. Итак, с 1 января 2021-го:

с 62,5 до 70,8 грн увеличится максимальный налог за каждый "лишний" квадрат недвижимости. Лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров.

с 1100 до 1320 грн увеличится минимальный размер единого социального взноса. Это связано с повышением минимальной зарплаты.

также пересчитают "единый налог" для физлиц-предпринимателей. Так, для первой группы рост составит с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных); для второй группы: с 944,6 до 1 200 грн (20% минимальной зарплаты).

Налог на недвижимость хотят изменить

В Украине вместо того, чтобы считать налог исходя из площади жилья, предлагают учитывать только ее стоимость. К примеру, по действующим правилам в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью в 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4000 грн.

"Скажем, у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Ставка налога : до 0,02% от оценочной стоимости;

могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллионниках) и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек. Для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до млн человек.

Правда, здесь стоит учитывать, что для оценки недвижимости всех украинцев понадобится достаточно длительный период. На это Даниил Гетманцев предлагает дать Кабмину ровно год.

Аналитик Сергей Родлер в комментарии OBOZREVATEL пояснил: привязка к стоимости жилья приведет к тому, что налог будет ежегодно расти. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.