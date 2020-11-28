Украинцам пересчитали зарплаты: названы три самые высокооплачиваемые сферы

В Украине средняя зарплата по итогам октября достигла рекордного за 2020-й значения в 12 174 грн. Больше всего зарабатывают жители Киева – 17 494 грн.

Об этом говорится в данных Госстата, которые опубликованы на сайте ведомства. По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2019-го) – на 13,5%.

Топ-3 самых высокооплачиваемых сфер:

информация и телекоммуникации – 20060 грн;

финансовая и страховая деятельность – 20511 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность –16793 грн.

Индекс реальной заработной платы (с учетом инфляции) в октябре 2020-го по сравнению с сентябрем 2020-го составил 100,5%, а по сравнению с октябрем 2019-го –110,6%. То есть за год украинцы стали в среднем на 10,6% богаче.

К слову, согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.