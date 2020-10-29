Украинцам пересчитали зарплаты: кто получает больше всех
В Украине средняя зарплата в сентябре 2020-го по сравнению с сентябрем 2019-го выросла на 12,3% – до 11 998 грн. Всего за месяц ее повысили на 4,3%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. "Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2020 года составила 11998 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн)", – отмечается в публикации.
По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с сентябрем 2019-го) – на 12,3%. Традиционно больше всего зарабатывают в Киеве – 17 253 грн.
Где украинцы зарабатывают больше всех:
Украина – 11998 грн;
Винницкая – 10772 грн;
Волынская – 9766 грн;
Днепропетровская – 12036 грн;
Донецкая – 12981 грн;
Житомирская – 9979 грн;
Закарпатская – 11141 грн;
Запорожская – 11987 грн;
Ивано-Франковская – 10501 грн;
Киевская – 12109 грн;
Кировоградская – 10220 грн;
Луганская – 10773 грн;
Львовская – 11009 грн;
Николаевская – 11635 грн;
Одесская – 10669 грн;
Полтавская – 11300 грн;
Ровенская – 10382 грн;
Сумская – 10168 грн;
Тернопольская – 9905 грн;
Харьковская – 10666 грн;
Херсонская – 9875 грн;
Хмельницкая – 10085 грн;
Черкасская – 10031 грн;
Черновицкая – 9871 грн;
Черниговская – 9896 грн;
Киев – 17253 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Однако министр образования сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.
Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.
Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.