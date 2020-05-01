Украинцам пересчитали пенсии: сколько получат в мае

В Украине 1 мая пересчитали пенсии для 6,9 млн человек. Они получат прибавку в размере около 260 грн (зависит от стажа и размера зарплаты, которую получали до выхода на заслуженный отдых).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Минимальная прибавка составит 100 грн. Без увеличения останутся:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительно стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Почему их пенсии не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Пенсии в Украине

Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1638 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1638 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания "голой" пенсии.

Размер повышения для всех будет разным. В первую очередь он зависит от размера зарплат. Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили прибавку – среднем 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 до 400 грн получили 2,5 млн человек, от 400 до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 до 1000 грн – 500 тыс. граждан. Еще 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен, получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

Чем больше была зарплата, тем выше будет осовременивание. Например, украинец с расчетной пенсией в 4 тыс. грн (зарплата примерно в два с половиной раза выше средней) после повышения может получить на 385 грн больше. А те, кто имеет расчетный размер пенсии в пять тысяч гривен, могут претендовать на прибавку в 550 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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