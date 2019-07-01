Украинцам пересчитали пенсии: кто получит больше всех

В Украине с 1 июля на 67 грн (до 1564 грн) повысили минимальные пенсии и на 670 грн (до 15 640 грн) – максимальные. Кроме того, тем, кто выполнил норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) выплаты повысили до 2 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если есть полный стаж и пенсия ниже 2 тыс., ее автоматически повысили до указанной суммы. А если пенсия, к примеру, 2001 грн, ее размер не пересмотрят. Всего повышение, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, коснется 2,5 млн человек.

Пенсия в Украине

Также на 67 грн повысили выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если в июне, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Украинцы с максимальными пенсиями получили прибавку в размере 670 грн. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Если до июля это 14,9 тыс. грн, то после – 15,6 тыс. грн. Чаще всего это те, кто вышел на заслуженный отдых со специальными правами. Например, народные депутаты, судьи и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

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