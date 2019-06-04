Украинцам неправильно насчитали коммуналку: кто может не платить

В Украине субсидианты, которые по состоянию на май имели переплату, а уже в июне получили платежки с долгами, имеют право потребовать перерасчет сумм.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, долги могут образоваться только в том случае, если еще до октября 2018-го семья имела неоплаченные счета и с того момента так и не погасила долг. Еще один вариант: потратить коммунальные услуги свыше нормы потребления. Во всех остальных случаях, как сообщили в Кабмине, украинцы с субсидиями не должны были получить платежки за долгами, при этом часть поставщиков, в нарушении правил, неправильно посчитала долг.

Субсидия в Украине

"Если была переплата, а в июне появился долг, это повод для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других поставщиков коммунальных услуг пересчета", – сообщают в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в Украине безналичный и наличный механизмы монетизации субсидий будут существовать и в дальнейшем.

"В принятом бюджете Украины достаточно средств для обеспечения выплат как наличным, так и безналичным механизмами субсидий. По завершению отопительного сезона оба механизма субсидий будут существовать и в дальнейшем", – сообщил Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, говорится на сайте ведомства.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий.

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