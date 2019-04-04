Украинцам неожиданно изменили тариф на газ: чего ждать от кардинального решения Кабмина 

Кабинет министров 3 апреля принял решение разрешить НАК "Нафтогазу" корректировать тариф на газ, зависимо от тех цен, по которым они продают голубое топливо промышленным потребителям. То есть, если на украинском рынке снижается стоимость энергоресурсов, тогда и население будет платить меньше.

Уже сейчас простые украинцы за каждый куб платят примерно на 1 грн больше, чем украинский бизнес. Кабмин постепенно повышал тарифы до уровня "рыночных", но тенденция на рынке изменилась и теперь установленная чиновниками цена выше рыночной.

OBOZREVATEL собрал ответы на главный вопросы о том, как и почему в Украине будут меняться цены на газ для простых украинцев.

Главное:

в Украине с 1 апреля будет зафиксирована только максимальная цена для населения, при этом если рыночная стоимость снижается, то и "Нафтогаз" должен уменьшать тарифы;

в Кабмине уверены: газ будет дешеветь до конца текущего года, значит, будет уменьшаться цена и для простых украинцев;

запланированное еще в прошлом году двухэтапное повышение тарифов на газ в 2019-м, скорее всего, отменяется.

Что изменится?

До 3 апреля "Нафтогаз" имел право продавать голубое топливо по установленной Кабмином цене. Но дело в том, что тариф считали еще в прошлом году, а в 2019-м ситуация на газовом рынке изменилась.

Если раньше мы платили меньше рыночной цены, то сейчас больше нее. Так, для населения газ стоит 8,55 грн, а на нерегулируемом рынке – 6,9 грн. Чтобы выровнять ситуацию, правительство разрешило НАКу, если на рынке цены падают, снижать тариф для населения. Но при этом запретило повышать стоимость выше отметки в 8,55 грн за куб, если импортный газ дорожает.

Само постановление до сих пор не опубликовано, однако, судя по заявлению на правительственном портале, тариф будут определять исходя из стоимости газа, который "Нафтогаз" предоставляет бизнесу. И сейчас вместе с НДС бизнес платит 7,1 грн/куб.

"НАК обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты", – говорится в сообщении Кабмина.

Слышал, что в "Нафтогазе" "уже выполнили постановление Кабмина". Что это значит?

На самом деле само постановление, как поясняют в "Нафтогазе", в компании еще не видели. То, что уже сделали – отказались от своей наценки в размере 2% и снизили цену до 8,3 грн/куб. Это единственное, что смогли сделать в НАК до решения правительства.

То есть тариф уже снизили, однако, возможно, после того, как в компании получат решение правительства, они должны будут снова пересмотреть цены. Новый тариф будет зависеть от того, за какой период посчитают среднюю арифметическую цену для промышленных потребителей. К примеру, если речь идет об одном месяце, то газ может стоить около 7,1 грн за кубометр, если более длительный период, то цена может быть выше.

"Нафтогаз" не принимал участия в разработке этого документа, и нам еще неизвестно, что в нем", – поясняют в НАК.

"Поддерживаем желание правительства привести цены на газ для населения к рыночным условиям. "Нафтогаз" не принимал участия в разработке этого документа, и нам еще неизвестно, что в нем", – сообщили в пресс-службе компании.

И когда газ может подешеветь?

Новые тарифы вступают в силу с 1 апреля. Однако, платежки по ним придут только в мае. То есть в этом месяце украинцы заплатят за газ еще по старым тарифам, а уже в мае на своих счетах почувствуют нововведения.

Что интересно, если в постановлении Кабмина говорится, что по новым тарифам компания должна поставлять газ на нужды населения (и теплокоммунэнерго), то, теоретически, также может измениться и тариф на горячую воду.

"Сейчас мы обязаны продавать газ компаниям-поставщикам по цене, установленной в постановлении №867. Мы не можем продать им газ ни дороже, ни дешевле. Среди этих компаний есть и наша компания-поставщик, газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", – добавляют в пресс-службе.

А что с плановым ростом тарифа на газ?

Уже сейчас известно, что в мае подорожание газа отменяется. Так, согласно постановлению Кабмина, голубое топливо должно было вырасти в цене примерно на 15%. Также еще раз пересмотреть тариф должны были во второй половине года.

Однако, если импортное голубое топливо не будет значительно дорожать, в этом году вовсе не будет расти цена. Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко поясняет: на крупнейшем хабе TTF газ подешевел до уровня в 14.50 евро за мегаватт в час. Снижение стоимости газа обусловлено теплой зимой и ведением атомных электростанций в Японии, из-за чего спрос на газ в Азии существенно снизился.

"В связи с этим производители начали снижать цены и отправлять газ в Европу. Ближайший к Украине хаб CZ VTP предлагает газ с поставкой завтра уже за 15.11 евро за мегаватт. При перерасчете на куб его стоимость будет составлять 0.1594 евро или примерно 4,85 гривен за куб. Однозначно, что столько в Украине он стоить не будет и нужно прибавить к этому стоимость логистики", – рассказывает эксперт.

Но даже с учетом логистики, уверен Пархоменко, до конца года тариф на газ не будет подниматься выше 8,5 грн за куб. То есть рост тарифа в этом году, по мнению аналитика, отменяется. Однако, стоит учитывать, что спрогнозировать, как будет меняться ситуации, крайне сложно. И, возможно, появятся новые обстоятельства, которые подтолкнут цены на мировых рынках вверх, и тогда пересматривать тарифы придется и в Украине.

К слову, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться до декабря 2019 года.

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