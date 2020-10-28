Украинцам начисляют долги за газ "задним числом"

В Украине перед тем, как отпустить клиента к новому поставщику газа, старый поставщик требует заплатить долг, который появился после применения температурного коэффициента.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Люди жалуются, что получили тысячи гривен долга за так называемые температурные коэффициенты после того, как изменили поставщика газа. При этом задолженность им насчитали "задним числом" – еще с 2015 года. И раньше клиентам о таких долгах не сообщали. В предыдущих счетах никакой задолженности у людей не было", – рассказала координатор жилищно-экономических программ "Опоры" Татьяна Бойко.

К примеру, с такой проблемой столкнулся житель Каменского Андрей Иванченко. Коэффициент ввели еще в конце 2018-го. Таким образом, поставщики якобы компенсировали разницу между объемами, которые они предоставляют потребителю, и теми, которые фиксируют счетчики.

"В "Днепропетровскгаз сбыте" у меня остались долги, которые возникли вследствие неправомерного начисления по температурным коэффициентам. Сейчас АМКУ и НКРЭКУ судятся с облгазами за их отмену", – рассказал OBOZREVATEL Андрей.

Суды длятся до сих пор. Нацкомиссия и Кабмин выступают против дополнительных начислений, а газсбыты пытаются не потерять свои деньги и продолжают начислять долги.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.