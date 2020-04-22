Украинцам на время карантина раздадут по 3 тысячи гривен: кто и как получит помощь

Личные финансы 13:41, 22.04.2020 Обновлено: 14:16, 22.04.2020

В Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

Об этом на заседании Кабмина 22 апреля заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Кому помогут:

  • около 300 тысяч семей ФЛП первой и второй группы (без работников) получат помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума на ребенка;

  • безработным упростят доступ к получению помощи малообеспеченным. "Те, кто зарегистрировался безработным, могут с этой справкой прийти в центр соцзащиты и получат помощь малообеспеченной семье". Размер такой помощи составит около 3 тыс. грн. В министерстве ожидают, что деньги получат 100 тыс. семей;

  • также субсидию будут насчитывать при задолженности по коммуналке до 3 месяцев (до этого отменяли помощь при задолженности 2 месяца).

Отметим, ранее Кабмин также увеличил на 50% нормативы для пользования услугами (то есть то, что покрывает субсидия) на:

  • оплату водоснабжения;

  • поставку горячей воды;

  • газоснабжения;

  • электроэнергии.

К примеру, если раньше на одного человека субсидия покрывала 1,6 кубометров горячей воды, то по новым нормам на время карантина – 2,4 куба. Важно отметить, что это касается только тех, кто пользуется субсидиями, скидки на жилищно-коммунальные услуги это новшество не касается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит масштабная безработица, однако правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать экономического кризиса.

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