Украинцам могут выдавать фальшивые результаты на коронавирус: лаборатории используют самые дешевые реагенты

В Украине большинство лабораторий использует в ПЦР-тестах на коронавирус дешевые украинские, российские и китайские реагенты, которые не сертифицированы в ЕС и других западных странах. Они могут "не заметить" в организме вирус при начальных стадиях.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, во время тестирования реагент позволяет заметить коронавирус в организме, когда уже есть определенное количество "копий" вируса. Дорогие немецкие тесты "видят" от 250 копий, а дешевые украинские и китайские – от 400-500 копий.

Какие реагенты используют?

"Дила" – производителя не называют, чувствительность 400 копий;

"Синэво" – немецкие тесты, чувствительность 250 копий;

"Днипролаб" – российские тесты с чувствительностью 500 копий;

"Николаб", "Евролаб" – украинские тесты, чувствительность неизвестна.

Что это значит?

Если у вас легкая форма коронавируса или вы только недавно заболели, лаборатория, которая использует реагентику с чувствительностью 250 копий, сможет заметить вирус в организме. А вот с чувствительностью 400-500 копий есть вероятность, что результат будет негативным даже при наличии вируса.

Отметим, в мире уже есть реагенты, которые "видят" от 100 копий вируса. Как рассказала руководитель одной из киевских лабораторий Мария: если полгода назад компании использовали те тесты, которые были доступны, то сейчас, когда на рынке уже появилась качественные реагенты, все добросовестные лаборатории должны на них переходить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стоимость тестирования в Украине завышена в 2-5 раз. При себестоимости одного теста в 300-600 грн, лаборатории берут за эту услугу от 700 до 2400 грн. Такие заработки с одной стороны позволяют собственникам лабораторий быстро обогатиться, а с другой – делают тесты недоступными для многих украинцев.

При этом устанавливая высокие цены, многие лаборатории покупают самые дешевые и некачественные реагенты.