Украинцам массово "блокируют" карты, а после оставляют без копейки: как уберечься от новой атаки мошенников

Украинцам массово присылают сообщения от имени НБУ и крупных банков. Во время разговора мошенники пытаются узнать данные карты, а после сразу же снимают с нее средства.

OBOZREVATEL связался с мошенниками и узнал, как они втираются в доверие к украинцам и оставляют клиентов банков без копейки.

Алло! Это из НБУ!

Базы контактов с номерами телефонов и даже ФИО уже давно "гуляют" в интернете. Мы уже неоднократно писали о том, сколько стоят контакты, где и как их продают и каким образом собирают. Украинцам звонят, пишут СМС и запугивают от имени крупных банков или НБУ.

"Уважаемый клиент, ПриватБанк в целях безопасности заблокировал карту. Обратитесь по номерам телефонов..." – сообщения с подобным текстом ежедневно получают тысячи украинцев. Это же СМС пришло и на номер телефона корреспондента OBOZREVATEL.

Карту банк не блокировал, а подобные сообщения никогда не рассылают. Мы обратились в службу поддержки финансового учреждения и передали все указанные в сообщении номера телефонов. Несмотря на это, уже на следующий день пришло повторное сообщение с таким же содержанием. На этот раз мы решили перезвонить мошенникам.

– Центральное управление безопасности Национального банка Украины. Как к вам можно обращаться? – ответил молодой человек по телефону. В отличие от настоящего сотрудника кол-центра, наш собеседник имеет проблемы с дикцией и говорит по-русски.

– У вас есть другие карты, кроме ПриватБанка? Никому не передавали карту? Ошибочек не делали, когда вводили код авторизации? – продолжает разговор собеседник.

Мошенник объяснил: деньги под угрозой, кто-то пытается взломать карту и снять всю наличку. Чтобы спастись, нужно срочно пройти к банкомату и перезвонить. Через некоторое время мы снова перезвонили на указанный номер, якобы, уже дошли до банкомата. Но на этот раз нам ответил уже другой "сотрудник НБУ" и предложил действовать по другому сценарию.

"Возьмите вашу карту в руки. Участились мошеннические схемы в Украине. Мы блокируем карты в целях вашей безопасности", – заявил мошенник. Отличить псевдо-оператора от настоящего несложно. Вместо "в Украине" он говорит "на", использует украинизмы, а на заднем фоне, если прислушаться, можно услышать, как кто-то громко матерится. Как оказалось, так поступит и наш собеседник.

После, чтобы подтвердить, что "карту не продали", нужно назвать полный номер карты, срок давности, еще и продиктовать СVV. Когда мошенник устал повторять просьбу, перешел на мат и оскорбления.

Эксперт в сфере кибербезопасности Марина Кобейник рассказывает: подобные схемы уже давно известны и работают не первый год. Мошенники покупают банковские карты у украинцев и базу контактов в интернете. Рассылают сообщения в поисках самого наивного клиента, а после вынуждают перевести деньги со своей карты на купленную. Полученную "прибыль" снимают в банкоматах.

"Сейчас, я бы сказала, есть определенное обострение с мошенничеством. И сколько не проводи пропаганду, не рассказывай, что никому нельзя называть свои личные данные и всегда нужно перезванивать в банк по тому номеру, который указан на вашей карте, все равно найдется кто-то, кто убедит в обратном", – рассказывает Кобейник.

Как спасти деньги

Не отвечайте на СМС с незнакомых номеров и не разговаривайте с сотрудником банка, который сам вам позвонил. Если вы хотите удостовериться, что имеете дело с настоящим банком, звоните на горячую линию финансового учреждения, а не набирайте указанные в СМС номера.

Никому не называйте номер своей карты, цифры на обратной стороне, срок давности. Имея всю эту информацию, карту можно использовать, чтобы оплатить покупку или перевести деньги.

Не озвучивайте пароли и коды. Таким образом можно верифицировать перевод средств со своей карты на чужую.

Несмотря на то, что банки вкладывают в систему безопасности львиную долю своих бюджетов, внедряют новые механизмы защиты счетов, из-за доверчивых клиентов мошенники продолжают зарабатывать миллионы. По данным НБУ, ежегодно только официально в Украине фиксируют 30-35 тыс. случаев мошенничества с картами. И в абсолютном большинстве случаев главная причина – несоблюдение клиентами правил безопасности.

Также стоит отметить, что если вы сами сделали перевод или разгласили свои данные, банк возвращать потерянное не будет.