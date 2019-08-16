Украинцам ко Дню Независимости раздадут деньги: кто получит по 500 грн

В Украине ко Дню Независимости местные власти и правительство традиционно выделяют миллионы гривен на помощь социально незащищенным, участникам АТО, семьям погибших бойцов и пострадавшим во время Революции Достоинства.

О том, кому и какую помощь предоставят к 24 августа 2019-го – в материале OBOZREVATEL.

Помощь от государства

Так, Кабинет министров принял решение выплатить 18,6 млн грн членам семей погибших бойцов АТО и тем, кто получил инвалидность, защищая Украину от российской агрессии. Так, 13,6 млн грн выделят семьям погибших и 5,6 млн грн – украинцам, которые получили инвалидность.

Кроме того, премии получат и действующие военнослужащие. Размер на данный момент не называют, однако уже сейчас в Минобороне подтвердили – деньги будут. Для примера, в прошлом году все, кто участвовал в Параде, получили по 2 тыс. грн.

День Независимости Народна правда

Еще в июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

"Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил", – пояснил он.

Помощь от местной власти

В некоторых городах также выделили средства на помощь определенным группам горожан в честь праздника. К примеру, в Киеве от 280 до 500 грн получат 336,4 тыс. человек.

По 500 грн раздадут:

детям-сиротам;

киевлянам, чьи родственники погибли на акциях протеста во время Революции Достоинства;

киевлянам, чьи родственники погибли в АТО (были военными или волонтерами);

праведникам Бабьего яра (спасали евреев от нацистов);

участникам народного ополчения в Киеве, которые участвовали в обороне с 11 июля 1941 до 19 сентября 1941-го;

родителям, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

По 330 грн:

киевлянам, которые с детства имеют инвалидность;

жителям столицы, которые не имеют права на пенсию;

родителям детей с тяжелыми заболеваниями, но без инвалидности;

По 280 грн:

пенсионерам, которые получают выплату в размере меньше двух минимальных;

безработным пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию;

безработным, которые присматривают за родственниками с инвалидностью первой группы или за пожилым (от 80 лет);

тем, кто живет с психически нездоровыми родственниками (имеют инвалидность первой или второй группы и нуждаются в постоянном присмотре).

тем, кто получил легкие травмы во время Революции Достоинства.

По 300 грн:

тем, кто получил тяжелые телесные повреждения во время Революции Достоинства;

участникам АТО;

"В целом, киевляне 21 льготной категории получат материальную помощь от городских властей. Кроме того, одноразовую адресную социальную материальную помощь получат также и внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве. Выплаты составят от 280 до 500 гривен в зависимости от категории", – сообщили в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июле Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа.

Но решение президента вызвало негодование у некоторых украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства даже появилась петиция о проведении парада.

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