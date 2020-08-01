Украинцам кардинально пересчитают зарплаты: какой будет средняя и минимальная выплаты

В Украине средняя зарплата через три года составит более 17 тыс. грн. При этом минималку к тому же моменту увеличат до 7176 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, Согласно оценкам министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

В прогнозе чиновники также предусмотрели рост минимальной зарплаты. По их оценкам в среднем минималка в 2021-м составит 6250 грн, в 2022-м – 6700 грн (рост на 7,2%), в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%).

HR-эксперт Александр Белоус в комментарии OBOZREVATEL пояснил: комментировать такой рост без оценки инфляции бессмысленно. "Тут нужно обратить внимание на два момента. Первый – рост средней зарплаты не говорит о том, что пропорциональный рост будет и в вашем сегменте. Нужно учитывать, что размер и динамика зарплат зависят и от города, и от сферы работы. Второй момент – какая будет инфляция. Если зарплаты вырастут на 8%, а цены – на 12%, мы только обеднеем", – поясняет Белоус.

Напомним, в Украине по состоянию на июнь 2020 года средняя номинальная заработная плата выросла на 7,4% по сравнению с июнем 2019-го. Сейчас такой оклад составляет 11 579 грн.