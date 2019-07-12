Украинцам кардинально пересчитали пенсии: как узнать свою выплату

В Украине в июле новые выплаты получат сразу четыре категории пенсионеров. Повышение коснулось тех, кто получает максимальные, минимальные пенсии, а также пенсионеров с полным стажем и со стажем выше нормы.

О том, как узнать размер своей пенсии – в материале OBOZREVATEL.

Кому и как повысили выплаты

Минимальные и максимальные. На 67 грн повысили выплаты украинцам с минимальными пенсиями, и на 670 грн – с максимальными. Пенсионеры будут получать как минимум 1564 грн. А еще в июне – 1497 грн.

Пропорционально увеличатся и максимальные выплаты. Их размер составляет 10 минимальных пенсий. В июне – 14 тыс. 970 грн, а в июле – 15 тыс. 640 грн.

Пенсии украинцев со стажем сверх нормы. В Украине по закону полным стажем считаются 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если отработать больше, то такие пенсионы имеют право на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если в июне, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать надбавку в размере 149,7 грн, то после первого июля – 156,4 грн.

Пенсии в Украине

Маленькие пенсии и полный стаж. Тем, кто выполнил норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) выплаты повысили до 2 тыс. грн. Премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Мариуполь 24 июня заявил, что с 1 июля повышения получат 2,5 млн человек. Причем размер их пенсий будет составлять не менее 2 тыс. грн.

"По решению правительства с 1 июля повышается пенсия для людей, которые имели большой стаж – 30 и более лет для женщин и 35 и более лет для мужчин, но небольшие зарплаты в течение всего времени работы. В Украине таких пенсионеров – около 2,5 млн человек. И теперь их пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн", – заявил Гройсман.

Как считают пенсии

Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 грн, а с 1 января 2019-го – 1669 грн. То есть почти на 180 грн больше.

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