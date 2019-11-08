Украинцам дважды пересчитают пенсии: проект бюджета на 2020 год

В Украине минимальные пенсии с 1 июля увеличится с 1638 до 1712 грн, а с 1 декабря – до 1769 грн. При этом фактический прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, уже сейчас составляет 3,1 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, общий показатель прожиточного минимума увеличат на 162 грн и он составит всего лишь 2027 грн. Это в два раза ниже, чем обещал президент. Правда, при этом в Кабмине анонсировали "решительные шаги" на пути к повышению социальных стандартов. Однако конкретных предложений за несколько месяцев работы чиновники так и не разработали.

Пенсии в Украине

Почему это важно? К прожиточному минимуму прикреплены около 150 различных выплат. В том числе и минимальная пенсия – она должна быть не меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных. При этом в следующем году, согласно бюджету, реальный размер пенсии будет значительно ниже фактического прожиточного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты.

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