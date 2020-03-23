Украинцам могут доплатить по 300 грн за коммуналку на карантине

В Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.
Об этом во время брифинга в понедельник, 23 марта, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Субсидия в Украине
"На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, каким хотим установить дополнительную компенсацию затрат для 3 млн домохозяйств (это те, которые сегодня получают субсидию) на оплату отдельных коммунальных услуг на период карантина. Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой", – сказала Лазебная.
По ее словам, в среднем компенсация "за изоляцию" составит около 300 грн.
Также будет упрощен порядок предоставления субсидий для людей, которые потеряют работу в период карантина.
Что будет с долгами за ЖКХ
Лазебная добавила: если в украинцев возникнет задолженность за услуги ЖКХ, никаких штрафов и пени им начислять не будут.
"Также не будет прекращена ни одна жилищно-коммунальная услуга. Мы это гарантируем. Это принято на уровне закона. Мы его еще продублируем в решении Кабмина и дадим поручение органам местного самоуправления его контролировать", – сказала министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Марина Лазебная сообщила, что в Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.
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