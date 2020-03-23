Украинцам могут доплатить по 300 грн за коммуналку на карантине

В Украине будут бесперебойно платить субсидии во время карантина из-за коронавируса. Также Кабмин собирается начислить компенсацию затрат на услуги ЖКХ тем, кто вынужден находиться дома.

Об этом во время брифинга в понедельник, 23 марта, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Субсидия в Украине

"На ближайшем заседании правительства мы будем предлагать к принятию решение, каким хотим установить дополнительную компенсацию затрат для 3 млн домохозяйств (это те, которые сегодня получают субсидию) на оплату отдельных коммунальных услуг на период карантина. Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, пользования холодной и горячей водой", – сказала Лазебная.

По ее словам, в среднем компенсация "за изоляцию" составит около 300 грн.

Также будет упрощен порядок предоставления субсидий для людей, которые потеряют работу в период карантина.

Что будет с долгами за ЖКХ

Лазебная добавила: если в украинцев возникнет задолженность за услуги ЖКХ, никаких штрафов и пени им начислять не будут.

"Также не будет прекращена ни одна жилищно-коммунальная услуга. Мы это гарантируем. Это принято на уровне закона. Мы его еще продублируем в решении Кабмина и дадим поручение органам местного самоуправления его контролировать", – сказала министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта Марина Лазебная сообщила, что в Украине в мае проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для отдельных категорий пенсионеров.

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