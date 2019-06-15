Украинцам должны пересчитать коммуналку: новые правила и условия

В Украине жители многоэтажек могут не платить за "лишнюю" коммуналку. В случае переплаты они имеют права потребовать перерасчет.
Об этом со ссылкой на постановление Кабмина №482 сообщает издание "Лига:Закон". Так, по новым правилам, платить нужно исключительно за фактически использованную услугу. Во всех остальных случаях украинцы могут отправить претензию поставщику и он обязан провести перерасчет.
Пересчет осуществляется в случае:
услуга не соответствуют нормам качества;
нарушили сроки и отключили на длительный период;
отсутствие услуги или ее отдельных составляющих.
Для пересчета потребитель должен подать к управляющему акт-претензию определенной формы. Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом. Пересчет по акту-претензии, поступившего от потребителя, осуществляется управляющим для всех потребителей дома, которым услуга была оказана несоответствующего качества.
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Украинцы могут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка"
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