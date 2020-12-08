Украинцам делают российские тесты на COVID-19 и "наваривают" миллионы. Рассказываем, как лаборатории играют жизнями

В Украине тест на коронавирус может показать негативный результат даже у того, кто на самом деле болен коронавирусом. Лаборатории взвинчивают цены на тесты, но при этом чаще всего используют дешевые российские, украинские или китайские реагенты.

О том, как правильно выбрать лабораторию и на чем экономят недобросовестные учреждения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после появления первых симптомов коронавируса сделал четыре теста на коронавирус, рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук. Два теста показали негативный результат, а два – позитивный. Коронавирус это или простуда, можно только гадать. Со спорными результатами тестов столкнулись тысячи украинцев.

Из чего состоит себестоимость теста:

расходы на реагентику;

амортизация оборудования и расходные материалы;

налоги, аренда и стоимость содержания здания, коммунальные услуги.

Цена исследования достигает 1,5-2,5 тысяч гривен, и этих денег хватило бы на покупку самых дорогих и точных реагентов. Вместо этого украинские лаборатории покупают дешевые российские, украинские, китайские реагенты сомнительного качества и просят переплатить за них в несколько раз больше реальной стоимости.

OBOZREVATEL изучил расходы на проведение тестов на коронавирус в самых крупных лабораториях Киева. Из тех, кто ответил на наш запрос, оказалось, что лишь одна лаборатория использует тест-системы, которые признаны в ЕС. Остальные же либо не раскрывают информацию, либо предпочитают более дешевые аналоги.

Сколько тестов сделали лаборатории с начала пандемии (по состоянию на 3 декабря):"

"Дила" (1480 грн) – 181 125

"Синэво" (990 грн) – 130 274

"ДНК-Лаборатория" – 89 110

"Николаб" (470 грн) – 87 852

"ЛДЦ" "Диагностик" – 62 403

Качество реагентики (тест-систем) – одно из главных условий для получения точного результата анализа.

Как показывает статистика ЦОЗ, в среднем процент позитивных результатов анализов на COVID-19 у большинства лабораторий составляет 10-15% от общего количества проведенных тестов. У "Синэво" процент положительных результатов составляет около 40-42%.

Одна из главных причин, объясняющих такую значительную разницу, – это чувствительность реагентов, которые используют лаборатории. Реагенты с более высокой чувствительностью позволяют увидеть вирус, когда его копий еще немного, поэтому они смогут выявить вирус на более ранних этапах заболевания. Реагенты с низкой чувствительностью смогут выявить вирус на более поздних этапах, когда он уже размножился и его копий в организме много.

OBOZREVATEL направил письменные запросы в крупнейшие лаборатории Киева с просьбой пояснить: какие тест-системы для обычных (не срочных) анализов они используют, так как именно такие анализы сдают большинство украинцев. Из этих ответов следует:

"Дила", которая выполнила больше всего тестов, скрывает производителя тест-систем;

"Синэво" использует немецкие реагенты, информация о производителе доступна на cайте;

"Евролаб" применяет украинские тест-системы, об этом сообщили в ответ на журналистский запрос.

Для понимания: одна реакция дешевой украинской, российской или китайской реагентики стоит около 60 грн. Качественные европейские и американские аналоги продаются за 100-150 грн за реакцию. Для проведения ПЦР-анализа реакций необходимо провести несколько. Поэтому в сумме себестоимость дешевых реагентов составляет до 200 грн., для качественных реагентов на один тест приходится тратить около 400-450 грн. От цены зависит и чувствительность. Более дешевые реагенты смогут выявить COVID-19 если в организме есть 400 и больше копий вируса, а дорогие видят вирус на более ранней стадии заболевания, когда организм выработал от 250 копий вируса.

Тесты с какой чувствительностью используют лаборатории:

"Дила" – производителя не называют, чувствительность 400 копий;

"Синэво" – немецкие тесты, чувствительность 250 копий;

"Днипролаб" – российские тесты с чувствительностью 500 копий;

"Николаб", "Евролаб" – украинские тесты, чувствительность неизвестна.

Важно отметить, что украинские тесты не имеют сертификации в ЕС и чаще всего не соответствуют международным стандартам качества.

Чем ниже чувствительность тест-систем, тем меньше вероятность, что тест сможет выявить вирус на ранних стадиях. Другими словами, чем меньше копий вируса способна "увидеть" тест-система, тем более чувствительной она является. То есть, тесты с чувствительностью в 200 копий смогут выявить вирус на более ранних этапах, чем тесты с чувствительностью в 400-500 и более копий, рассказала OBOZREVATEL руководитель одной из крупных киевских лабораторий.

Если симптомы только проявились и вы сделали тест в той лаборатории, которая пользуется дешевыми реагентами, вероятно, вы получите ложноотрицательный результат. То есть, человек уже болеет, но из-за низкой чувствительности тест не может выявить вирус.

"В первое время действительно были реагенты с низкой чувствительностью и ими пользовались, потому что других не было. Но сейчас все должны избавляться от реагентики с чувствительностью 400-500 и более копий и переходить на более качественные. Зачем использовать реагентику с низкой чувствительностью, если есть аналог, у которого чувствительность в два раза выше – 250-300 копий, а значит и вирус он сможет выявить гораздо раньше? Это вероятно вопрос выгоды. Если лаборатории решили заработать и забыли о своей социальной функции в период пандемии, это может быть, но тут вопрос к самим компаниям", – рассказала руководитель одной из киевских лабораторий.

При этом, если вы хотите получить правильный результат, важно:

Доверять лабораториям, которые используют тесты с высокой чувствительностью (чем меньшее число копий выявляет тест-система, тем лучше);

Не пользоваться услугами лабораторий, которые не требуют предъявить паспорт, берут анализ только из ротовой полости или только из носа.

Многие украинские лаборатории не указывают производителя реагентики даже в результатах своих тестов. Например, лаборатория "Дила".

Но проблема еще и в том, что ни Минздрав, ни украинское законодательство не обязывают лаборатории раскрывать эти данные. В результате от этого страдают и простые украинцы, и сами законодатели.

Если бы Давид Арахамия, будучи главой провластной фракции, разработал законопроект, который регулировал бы деятельность лабораторий и объяснил бы своим коллегам, почему его нужно принять, возможно, он не получил бы ложнонегативный результат теста. Как и тысячи, а то и десятки или сотни тысяч украинцев.

В ситуации, когда от правильного диагноза зависят жизни украинцев, деятельность лабораторий перестала быть "просто бизнесом". Без социальной ответственности, качественной реагентики и справедливых цен дополнительная прибыль может стоить жизни. Тот украинец, который получил ложный результат и продолжил контактировать с окружающими, продолжает распространять инфекцию. И для кого-то болезнь может оказаться смертельной.